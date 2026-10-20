Amnesty International призвала страны ввести санкции против израильских чиновников, которые, по заявлению организации, причастны к серьезным нарушениям международного права. Правозащитники также призвали прекратить торговлю с незаконными израильскими поселениями и поставки Израилю оружия и оборудования для безопасности. Об этом 20 октября сообщило агентство Anadolu.

Заявление правозащитников

Организация заявила о резком усилении насилия со стороны израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу, которое, по ее оценке, поддерживается государством. Amnesty International утверждает, что это насилие направлено на этническую чистку палестинцев с оккупированного Западного берега.

Региональный директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф заявила, что организация давно предупреждает о росте насилия против палестинцев. По ее словам, нападения не являются отдельными действиями, а представляют собой центральную политику израильского государства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призывы к другим государствам

Amnesty International призвала государства выполнить свои обязательства по международному праву и не становиться соучастниками нарушений и преступлений против палестинцев. Организация также призвала прекратить все формы торговли, инвестиций и сотрудничества, которые, по ее оценке, помогают поддерживать незаконную оккупацию, апартеид и кампанию этнической чистки.

Заявление прозвучало после нападений в последние дни на палестинских фермеров на Западном берегу, а также на европейских дипломатов и американского фотожурналиста The Washington Post. Морайеф раскритиковала попытки израильских чиновников и кандидатов на выборах представить эти нападения как действия нескольких отдельных лиц.

Израиль оккупирует Западный берег, включая Восточный Иерусалим, с 1967 года. Израильские поселения на оккупированной территории являются незаконными по международному праву.

Читай нас в