В Израиле семьи заложников, умерших или убитых в плену в Газе, призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и партию «Ликуд» прекратить использовать в предвыборной кампании лозунг we brought everyone home — «мы вернули всех домой». Об этом говорится в открытом письме, опубликованном во вторник, сообщает Jerusalem Post.

Обвинения в использовании гибели заложников

Авторы письма заявили, что «Ликуд» использует смерть их близких для политической выгоды. Они подчеркнули, что их родные не вернулись живыми: их тела доставили в Израиль в гробах. Семьи также призвали не использовать погибших в предвыборной пропаганде.

В последние недели Нетаньяху и «Ликуд» представляли возвращение заложников как одно из главных достижений власти, неоднократно используя эту формулировку в предвыборных сообщениях. Выборы в Израиле запланированы на 27 октября. Критики лозунга, в том числе политические оппоненты и семьи погибших, отмечают, что он не учитывает смерти десятков людей, которых 7 октября 2023 года захватили живыми, а затем вернули в Израиль в гробах.

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Требования к Нетаньяху и «Ликуду»

В письме семьи призвали Нетаньяху и «Ликуд» уйти из публичной жизни после событий 7 октября 2023 года. Они требуют, чтобы премьер-министр извинился, взял на себя ответственность за гибель их близких и создал государственную комиссию по расследованию провалов разведки и безопасности в тот день.

Письмо подписали 28 родственников, представляющих 17 семей. Среди подписантов — освобожденная заложница Йохевед Лифшиц, чей муж Одед был убит в плену ХАМАС. Отдельно семьи шести заложников, убитых ХАМАС в Рафахе в августе 2024 года, начали кампанию с билбордами под лозунгом «Мы не вернулись домой».

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