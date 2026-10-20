W Izraelu rodziny zakładników, którzy zmarli lub zostali zabici w niewoli w Gazie, wezwały premiera Binjamina Netanjahu i partię Likud do zaprzestania używania w kampanii wyborczej hasła „we brought everyone home” — „sprowadziliśmy wszystkich do domu”. Wynika to z listu otwartego opublikowanego we wtorek, informuje „Jerusalem Post”.

Oskarżenia o wykorzystywanie śmierci zakładników

Autorzy listu oświadczyli, że Likud wykorzystuje śmierć ich bliskich dla korzyści politycznych. Podkreślili, że ich krewni nie wrócili żywi: ich ciała sprowadzono do Izraela w trumnach. Rodziny wezwały również, aby nie wykorzystywać zmarłych w propagandzie wyborczej.

W ostatnich tygodniach Netanjahu i Likud przedstawiali powrót zakładników jako jedno z głównych osiągnięć władz, wielokrotnie używając tego sformułowania w przekazach wyborczych. Wybory w Izraelu zaplanowano na 27 października. Krytycy hasła, w tym przeciwnicy polityczni i rodziny zmarłych, zaznaczają, że nie uwzględnia ono śmierci dziesiątek osób, które 7 października 2023 roku zostały uprowadzone żywe, a później wróciły do Izraela w trumnach.

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Żądania wobec Netanjahu i Likudu

W liście rodziny wezwały Netanjahu i Likud do wycofania się z życia publicznego po wydarzeniach z 7 października 2023 roku. Domagają się, aby premier przeprosił, wziął odpowiedzialność za śmierć ich bliskich oraz powołał państwową komisję do zbadania niepowodzeń wywiadu i służb bezpieczeństwa z tamtego dnia.

List podpisało 28 krewnych reprezentujących 17 rodzin. Wśród sygnatariuszy jest uwolniona zakładniczka Jochewed Lifszic, której mąż Oded został zabity w niewoli Hamasu. Osobno rodziny sześciu zakładników zabitych przez Hamas w Rafah w sierpniu 2024 roku rozpoczęły kampanię billboardową pod hasłem „Nie wróciliśmy do domu”.

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