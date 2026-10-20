在以色列，于加沙被囚期间死亡或遇害的人质家属呼吁总理本雅明·内塔尼亚胡及利库德集团停止在竞选活动中使用“we brought everyone home”——“我们让所有人回家了”的口号。据周二公布的一封公开信，《耶路撒冷邮报》报道。

被指利用人质死亡

信件作者表示，利库德集团正利用他们亲人的死亡谋取政治利益。他们强调，他们的亲人并未活着回来：遗体被装在棺材中运回以色列。家属还呼吁不要在选举宣传中利用死者。

近几周来，内塔尼亚胡和利库德集团将人质返回作为政府的主要成就之一，并在竞选信息中多次使用这一表述。以色列选举定于10月27日举行。该口号的批评者，包括政治对手和死者家属，指出它没有考虑到数十人的死亡：这些人于2023年10月7日被活捉，随后装在棺材中被送回以色列。

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对内塔尼亚胡和利库德集团的要求

家属在信中呼吁内塔尼亚胡和利库德集团在2023年10月7日事件后退出公共生活。他们要求总理道歉，为亲人的死亡承担责任，并成立国家调查委员会，调查当天情报和安全方面的失误。

该信由28名亲属签署，代表17个家庭。签署者包括获释人质约赫维德·利夫希茨，她的丈夫奥德德在哈马斯囚禁期间被杀。另有6名于2024年8月在拉法被哈马斯杀害的人质的家属发起了一场广告牌宣传活动，口号为“我们没有回家”。

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