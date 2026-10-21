波兰道路运输监察机构警告防范虚假罚款短信——RMF24

波兰道路运输总监察局（GITD）警告称，诈骗分子发送含有链接的短信，要求支付据称由CANARD系统记录的交通违规罚款。据RMF24报道，此类信息被发送至随机选取的电话号码。

这些短信尤其提及，华沙与罗兹之间A2高速公路维修路段的区间测速系统记录到的所谓超速行为。GITD强调，该系统尚未在所述路段投入运行。监察局还表示，其从不通过短信发送罚款通知。

不会发送付款链接

GITD表示，此类群发信息的目的可能是骗取数据或钱财。该机构指出，其既不会发送用于缴纳罚款的链接，也不会发送用于查询案件处理状态的链接。

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诈骗分子还向车辆所有人发送虚假的电子邮件和纸质信件。GITD仅通过Poczta Polska邮政或eBOK CANARD客户门户进行官方通信。

官方通知如何送达

CANARD向车辆所有人或使用人发送的第一封信并非罚款，也不要求付款。首先，收件人会收到有关已记录违规行为的信息，以及应由车主或实施违规行为者填写的表格。

只有在相关表格中表示同意接受罚款后，才会寄送罚款决定文件，其中附有用于付款的个人银行账户号码。罚款可在银行、邮局或通过网上银行支付。如对信函真实性存有疑问，GITD建议通过电话或电子邮件联系CANARD。

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