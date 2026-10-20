Народный фронт освобождения Тыграя (TPLF) заявил, что 17 и 18 октября вблизи Мирены в центральной части региона Тыграй его бойцы убили 1511 военнослужащих Национальных сил обороны Эфиопии и ранили еще 1050. Эти цифры не удалось независимо проверить, а эфиопские власти и военные публично не комментировали заявление, сообщает Anadolu Agency.

Заявление TPLF о боях возле Мирены

Представитель TPLF Негаш Гилуф сообщил о потерях федеральных войск во время видеобрифинга, который транслировала оппозиционная Tigray Media Corporation. По версии группировки, правительственные силы пытались продвинуться в направлении города Адет. TPLF также заявил о гибели 11 участников Тыграйских сил мира — вооруженного формирования, поддерживающего федеральное правительство.

Заявление группировки появилось после сообщений об отводе эфиопских войск из Адуа и Рамы, расположенных неподалеку от границы с Эритреей, после атак бойцов TPLF. Ранее федеральные силы взяли под контроль Мэкэле, административный центр Тыграя, и несколько других городов во время наступления после возобновления масштабных боевых действий 23 сентября.

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Предупреждение Эритрее

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обвинил Эритрею в поддержке тыграйских сил, которые, по его словам, стремятся дестабилизировать страну. В интервью государственной Ethiopian Broadcasting Corporation он предупредил эритрейские власти о «очень, очень, очень серьезных» последствиях, если они не прислушаются к призывам Эфиопии к сотрудничеству.

Аддис-Абеба неоднократно обвиняла эритрейские силы в пересечении северной границы и помощи TPLF, однако Асмэра отвергала эти обвинения. В то же время Эритрея заявляла, что Эфиопия хочет захватить ее порт Асэб на Красном море. Правительство Эфиопии также объявило о создании шестимесячной временной администрации в Тыграе.

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