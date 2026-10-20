提格雷人民解放阵线（TPLF）表示，10月17日和18日，其武装人员在提格雷地区中部米雷纳附近打死1511名埃塞俄比亚国防军军人，另有1050人受伤。这些数字无法得到独立核实，埃塞俄比亚当局和军方也未就该说法公开发表评论，阿纳多卢通讯社报道。

TPLF关于米雷纳附近战斗的声明

TPLF发言人内加什·吉卢夫在由反对派Tigray Media Corporation播出的视频简报会上报告了联邦军队的损失。该组织称，政府军试图向阿代特市方向推进。TPLF还称，11名提格雷和平部队成员死亡，该武装组织支持联邦政府。

该组织的声明是在有关埃塞俄比亚军队遭TPLF武装人员袭击后从靠近厄立特里亚边境的阿杜瓦和拉马撤出的报道出现后发布的。此前，在9月23日大规模战斗重新爆发后，联邦军队在攻势中控制了提格雷行政中心默克莱及其他数座城市。

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对厄立特里亚的警告

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德指责厄立特里亚支持提格雷武装，他称这些武装试图破坏该国稳定。在接受国有的Ethiopian Broadcasting Corporation采访时，他警告厄立特里亚当局，如果不听取埃塞俄比亚提出的合作呼吁，将面临“非常、非常、非常严重的”后果。

亚的斯亚贝巴多次指责厄立特里亚军队越过北部边境并协助TPLF，但阿斯马拉否认了这些指控。与此同时，厄立特里亚表示，埃塞俄比亚意图夺取其位于红海的阿萨布港。埃塞俄比亚政府还宣布在提格雷设立为期六个月的临时行政机构。

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