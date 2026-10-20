Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia (TPLF) oświadczył, że 17 i 18 października w pobliżu Mireny, w centralnej części regionu Tigraj, jego bojownicy zabili 1511 żołnierzy Etiopskich Narodowych Sił Obronnych i ranili kolejnych 1050. Liczb tych nie udało się niezależnie zweryfikować, a etiopskie władze i wojsko publicznie nie skomentowały tych twierdzeń, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie TPLF o walkach w pobliżu Mireny

Rzecznik TPLF Negash Giluf poinformował o stratach wojsk federalnych podczas wideobriefingu transmitowanego przez opozycyjną Tigray Media Corporation. Według ugrupowania siły rządowe próbowały posunąć się w kierunku miasta Adet. TPLF oświadczył również, że zginęło 11 członków Tigrajskich Sił Pokoju, formacji zbrojnej wspierającej rząd federalny.

Oświadczenie ugrupowania pojawiło się po doniesieniach o wycofaniu etiopskich wojsk z Aduy i Ramy, położonych w pobliżu granicy z Erytreą, po atakach bojowników TPLF. Wcześniej siły federalne przejęły kontrolę nad Mekele, centrum administracyjnym Tigraju, oraz kilkoma innymi miastami podczas ofensywy po wznowieniu zakrojonych na szeroką skalę działań bojowych 23 września.

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Ostrzeżenie dla Erytrei

Premier Etiopii Abiy Ahmed oskarżył Erytreę o wspieranie sił tigrajskich, które — jak powiedział — dążą do destabilizacji kraju. W wywiadzie dla państwowej Ethiopian Broadcasting Corporation ostrzegł erytrejskie władze przed „bardzo, bardzo, bardzo poważnymi” konsekwencjami, jeśli nie wysłuchają etiopskich wezwań do współpracy.

Addis Abeba wielokrotnie oskarżała siły erytrejskie o przekraczanie północnej granicy i pomoc TPLF, lecz Asmara odrzucała te oskarżenia. Jednocześnie Erytrea twierdziła, że Etiopia chce zająć jej port Assab nad Morzem Czerwonym. Rząd Etiopii ogłosił również utworzenie sześciomiesięcznej tymczasowej administracji w Tigraju.

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