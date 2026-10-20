КНДР заявила о намерении ответить на совместные военные учения Южной Кореи и США, продолжающиеся на Корейском полуострове, а также на отдельные маневры США и Японии. Пхеньян назвал эти учения демонстрацией силы со стороны государств, которые считает враждебными, сообщает Korea Herald.

Заявление Пхеньяна

В комментарии на английском языке, распространенном государственным Центральным телеграфным агентством Кореи, Северная Корея заявила, что применит принцип ответных действий, основанный на силе. В КНДР также утверждают, что военная активность союзников угрожает ее интересам безопасности и региональной стратегической стабильности.

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Пхеньян раскритиковал Сеул, заявив, что Южная Корея якобы не скрывает агрессивного и провокационного характера учений. В комментарии КНДР подчеркнула, что будет укреплять собственный оборонный потенциал в ответ на то, что назвала повторяющимися провокациями США, Японии и Южной Кореи.

Учения «Хогук»

Южная Корея начала в понедельник ежегодные полевые учения «Хогук» с участием американских сил. Они продлятся до 30 октября. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в маневрах участвуют Вооруженные силы США в Корее для повышения совместимости с южнокорейскими военными. В тот же день Япония и США начали масштабные учения Keen Sword.

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