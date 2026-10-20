Korea Północna oświadczyła, że zamierza odpowiedzieć na wspólne ćwiczenia wojskowe Korei Południowej i USA, które trwają na Półwyspie Koreańskim, a także na odrębne manewry USA i Japonii. Pjongjang nazwał te ćwiczenia demonstracją siły ze strony państw, które uważa za wrogie, informuje Korea Herald.

Oświadczenie Pjongjangu

W komentarzu w języku angielskim, rozpowszechnionym przez państwową Koreańską Centralną Agencję Telegraficzną, Korea Północna oświadczyła, że zastosuje zasadę działań odwetowych opartą na sile. KRLD twierdzi również, że aktywność wojskowa sojuszników zagraża jej interesom bezpieczeństwa i regionalnej stabilności strategicznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pjongjang skrytykował Seul, twierdząc, że Korea Południowa rzekomo nie ukrywa agresywnego i prowokacyjnego charakteru ćwiczeń. W komentarzu Korea Północna podkreśliła, że będzie wzmacniać własny potencjał obronny w odpowiedzi na to, co nazwała powtarzającymi się prowokacjami USA, Japonii i Korei Południowej.

Ćwiczenia Hoguk

Korea Południowa rozpoczęła w poniedziałek coroczne ćwiczenia polowe Hoguk z udziałem sił amerykańskich. Potrwają one do 30 października. Według Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Korei Południowej w manewrach uczestniczą Siły Zbrojne USA w Korei, aby zwiększyć interoperacyjność z południowokoreańskim wojskiem. Tego samego dnia Japonia i USA rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia Keen Sword.

Czytaj nas na