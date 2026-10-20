26 ноября две бывшие директрисы Blue Ocean Yacht Management Ltd должны предстать перед судом в Лимасоле на Кипре по делу о неуплате НДС. Компания управляла суперъяхтами российского олигарха Романа Абрамовича. Сумма дела составляет около 25 млн евро, сообщает Cyprus Mail.

Кипрские налоговые органы утверждают, что для уклонения от уплаты НДС использовались фиктивные операции. Самому Абрамовичу на Кипре обвинения не предъявлялись, а обвинительное заключение не называет людей, которые, по версии следствия, разработали и организовали предполагаемую схему.

Обвиняемые и позиция защиты

По данным OCCRP, налоговые обвинения предъявлены бывшим директорам Blue Ocean Марии Дамиану, Иоанне Илии и Нилу Уэйду, а также компании Meritservus Secretaries Limited. В то же время ещё одному бывшему директору не вручили обвинительное заключение, поскольку его местонахождение неизвестно.

Дамиану и Илия работали в лимасольском поставщике корпоративных услуг Meritservus, который, по данным источника, якобы управлял кипрскими компаниями в интересах Абрамовича. Они заявляют, что были обычными сотрудницами и выполняли указания руководства. На предварительном заседании их адвокат просил предоставить доступ к доказательствам и не комментировал обвинения по существу.

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Налоговое начисление

Blue Ocean получила налоговое начисление на 14,2 млн евро 19 марта 2012 года. Возражения по нему были окончательно рассмотрены 27 марта 2024 года. По словам налогового комиссара Сотириса Маркидеса, адвокаты компании 12 лет оспаривали начисление, однако апелляция была отклонена, поскольку они не смогли найти своих клиентов. С начисленными процентами сумма выросла до 25 млн евро.

В реестре компаний указано, что с 15 марта 2022 года у Blue Ocean не было должностных лиц, а 19 июля 2024 года её исключили из реестра без уплаты долга. В июне 2025 года компанию восстановили по решению суда, полученному налоговой службой. Поиски активов в земельном реестре и банках не дали результатов: счета компании были закрыты, а движимого имущества у неё не было.

Следователи утверждают, что яхты, оформленные на компании с Британских Виргинских островов, передавались в лизинг Blue Ocean, а затем — компаниям под контролем траста Абрамовича. По их версии, это позволяло не уплачивать НДС с расходов на топливо, экипаж, портовые сборы и техническое обслуживание. Абрамович заявлял, что действовал на основании независимых профессиональных налоговых и юридических консультаций, а его адвокаты отрицали причастность к предполагаемому уклонению от уплаты налогов.

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