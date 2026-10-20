11月26日，Blue Ocean Yacht Management Ltd的两名前董事将因未缴纳增值税一案在塞浦路斯利马索尔出庭受审。该公司曾管理俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇的超级游艇。该案金额约为2500万欧元，Cyprus Mail报道。

塞浦路斯税务机关称，为逃避缴纳增值税，有人使用了虚假交易。阿布拉莫维奇本人未在塞浦路斯受到指控，起诉书也没有点名据调查人员认定设计并组织了涉嫌方案的人员。

被告及辩方立场

据OCCRP报道，税务指控针对Blue Ocean前董事玛丽亚·达米亚努、约安娜·伊利亚和尼尔·韦德，以及Meritservus Secretaries Limited公司提出。同时，另一名前董事因下落不明，未被送达起诉书。

达米亚努和伊利亚曾在利马索尔的企业服务提供商Meritservus工作。该消息来源称，该公司据称代表阿布拉莫维奇管理塞浦路斯公司。她们表示，自己只是普通员工，并遵从管理层指示。在预审听证会上，她们的律师请求查阅证据，且未对指控实质内容置评。

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税务核定

Blue Ocean于2012年3月19日收到1420万欧元的税务核定。对此提出的异议于2024年3月27日得到最终审理。税务专员索蒂里斯·马基德斯表示，该公司律师对这一核定提出异议长达12年，但上诉被驳回，因为他们无法找到自己的客户。加上累积利息后，金额增至2500万欧元。

公司登记册显示，自2022年3月15日起，Blue Ocean没有任何高级职员；2024年7月19日，该公司在未偿还债务的情况下被从登记册中除名。2025年6月，该公司根据税务部门获得的法院命令恢复登记。对土地登记处和银行中资产的查找未取得结果：该公司的账户已被关闭，且其没有动产。

调查人员称，登记在英属维尔京群岛公司名下的游艇被租赁给Blue Ocean，随后又租赁给由阿布拉莫维奇信托控制的公司。按照他们的说法，这使其无需为燃料、船员、港口费用和维护开支缴纳增值税。阿布拉莫维奇表示，他是基于独立的专业税务和法律建议行事，而其律师否认其参与涉嫌逃税。

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