26 listopada dwie byłe dyrektorki Blue Ocean Yacht Management Ltd mają stanąć przed sądem w Limassol na Cyprze w sprawie niepłacenia VAT. Firma zarządzała superjachtami rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. Wartość sprawy wynosi około 25 mln euro, informuje Cyprus Mail.

Cypryjskie organy podatkowe twierdzą, że do uniknięcia zapłaty VAT wykorzystywano fikcyjne transakcje. Samemu Abramowiczowi nie postawiono na Cyprze zarzutów, a akt oskarżenia nie wskazuje osób, które według śledczych opracowały i zorganizowały domniemany schemat.

Oskarżeni i stanowisko obrony

Według OCCRP zarzuty podatkowe postawiono byłym dyrektorom Blue Ocean: Marii Damianou, Ioannie Ilii i Neilowi Wade'owi, a także spółce Meritservus Secretaries Limited. Jednocześnie innemu byłemu dyrektorowi nie doręczono aktu oskarżenia, ponieważ jego miejsce pobytu jest nieznane.

Damianou i Ilia pracowały w limassolskim dostawcy usług korporacyjnych Meritservus, który według źródła miał rzekomo zarządzać cypryjskimi spółkami w interesie Abramowicza. Twierdzą one, że były zwykłymi pracownicami i wykonywały polecenia kierownictwa. Na wstępnym posiedzeniu ich adwokat wnosił o dostęp do dowodów i nie komentował meritum zarzutów.

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Wymiar podatku

Blue Ocean otrzymała wymiar podatku w wysokości 14,2 mln euro 19 marca 2012 roku. Zastrzeżenia wobec niego zostały ostatecznie rozpatrzone 27 marca 2024 roku. Według komisarza podatkowego Sotirisa Markidesa prawnicy spółki kwestionowali wymiar przez 12 lat, lecz odwołanie odrzucono, ponieważ nie zdołali odnaleźć swoich klientów. Wraz z naliczonymi odsetkami kwota wzrosła do 25 mln euro.

W rejestrze spółek wskazano, że od 15 marca 2022 roku Blue Ocean nie miała osób pełniących funkcje, a 19 lipca 2024 roku została wykreślona z rejestru bez spłaty długu. W czerwcu 2025 roku spółkę przywrócono na podstawie orzeczenia sądu uzyskanego przez służbę podatkową. Poszukiwania aktywów w rejestrze gruntów i bankach nie przyniosły rezultatów: rachunki spółki były zamknięte, a nie posiadała ona mienia ruchomego.

Śledczy twierdzą, że jachty zarejestrowane na spółki z Brytyjskich Wysp Dziewiczych oddawano w leasing Blue Ocean, a następnie spółkom kontrolowanym przez fundusz powierniczy Abramowicza. Według ich wersji umożliwiało to niepłacenie VAT od wydatków na paliwo, załogę, opłaty portowe i konserwację. Abramowicz oświadczył, że działał na podstawie niezależnych profesjonalnych porad podatkowych i prawnych, a jego prawnicy zaprzeczyli udziałowi w domniemanym uchylaniu się od płacenia podatków.

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