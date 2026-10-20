Мать нападавшего в Орегоне якобы подарила ему ружье — NDTV World

В Бенде, штат Орегон, мать 16-летнего Гриффина Дж. Джона II якобы подарила ему помповое ружье Maverick 88 12-го калибра, которое он позднее использовал во время нападения на начальную школу Silver Rail. По данным NDTV World, ссылающегося на CBS News и источники, Шонтай Никерсон законно приобрела оружие в августе 2026 года и передала его сыну для досуга.

Нападение в школе

На прошлой неделе подросток открыл огонь в начальной школе Silver Rail, где ранее учился как ученик с особыми потребностями. Перед этим он выстрелил в проезжавший мимо пикап, после чего водитель позвонил в службу 911. По информации полиции, нападавший проник в школу, выстрелив через закрытые стеклянные двери.

Затем он вошел в класс первого года обучения слева от входа. В результате нападения погибли трое детей и учительница, еще два человека получили ранения. Среди погибших был пятилетний ребенок Роам Саммер; двум другим погибшим детям было 8 и 11 лет. Погибшей учительницей была 25-летняя Меган Ламберт.

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Раненые и расследование

Ранения получили семилетняя ученица и 54-летняя учительница. По данным полиции, во время стрельбы в классе находились девять человек — пятеро детей и четверо взрослых.

NDTV World сообщает, что одна из учительниц пыталась отобрать у нападавшего оружие. После этого 36-летний Кайлуб Джиаманко, который увидел стрельбу по пикапу и пошел за нападавшим в здание, застрелил его. У Джиаманко две дочери, которые учатся в начальной школе Silver Rail.

Полиция продолжает устанавливать мотив нападения. Родители одного из погибших детей наняли адвокатов, чтобы проверить протоколы безопасности школы и обстоятельства, при которых подросток получил оружие.

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