俄勒冈州袭击者的母亲据称送给他一支霰弹枪——NDTV World

在俄勒冈州本德，16岁的格里芬·J·约翰二世的母亲据称送给他一支12号Maverick 88泵动式霰弹枪，他后来在袭击Silver Rail小学时使用了这支枪。据NDTV World援引CBS News和消息人士的报道，肖泰·尼克森于2026年8月合法购买了该武器，并将其交给儿子用于休闲活动。

学校袭击

上周，这名少年在Silver Rail小学开枪。此前，他曾作为有特殊需求的学生在该校就读。在此之前，他朝一辆驶过的皮卡车开枪，随后司机拨打了911。警方称，袭击者通过向紧闭的玻璃门开枪进入学校。

随后，他进入了入口左侧的一年级教室。袭击造成三名儿童和一名教师死亡，另有两人受伤。遇难者包括5岁的罗姆·萨默；另外两名遇害儿童分别为8岁和11岁。遇害教师为25岁的梅根·兰伯特。

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伤者与调查

一名7岁女学生和一名54岁女教师受伤。警方称，枪击发生时教室内有9人：5名儿童和4名成年人。

NDTV World报道称，其中一名教师试图夺走袭击者的武器。之后，36岁的凯卢布·贾曼科开枪将其击毙；贾曼科目睹了针对皮卡车的枪击，并跟随袭击者进入大楼。贾曼科有两个女儿在Silver Rail小学就读。

警方仍在查明袭击动机。一名遇害儿童的父母聘请了律师，以审查学校的安全规程以及该少年获得武器的具体情况。

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