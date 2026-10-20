Matka napastnika w Oregonie miała podarować mu strzelbę — NDTV World

W Bend w stanie Oregon matka 16-letniego Griffina J. Johna II miała podarować mu 12-kalibrową strzelbę powtarzalną Maverick 88, której później użył podczas ataku na szkołę podstawową Silver Rail. Jak podaje NDTV World, powołując się na CBS News i źródła, Shontay Nickerson legalnie kupiła broń w sierpniu 2026 roku i przekazała ją synowi do celów rekreacyjnych.

Atak w szkole

W ubiegłym tygodniu nastolatek otworzył ogień w szkole podstawowej Silver Rail, gdzie wcześniej uczył się jako uczeń ze specjalnymi potrzebami. Wcześniej strzelił do przejeżdżającego pickupa, po czym kierowca zadzwonił pod numer 911. Według policji napastnik dostał się do szkoły, strzelając przez zamknięte szklane drzwi.

Następnie wszedł do sali pierwszej klasy po lewej stronie od wejścia. W ataku zginęło troje dzieci i nauczycielka, a dwie kolejne osoby zostały ranne. Wśród zabitych był pięcioletni Roam Summer; dwoje pozostałych zabitych dzieci miało 8 i 11 lat. Zabita nauczycielka to 25-letnia Megan Lambert.

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Ranni i śledztwo

Ranne zostały siedmioletnia uczennica i 54-letnia nauczycielka. Według policji podczas strzelaniny w klasie znajdowało się dziewięć osób: pięcioro dzieci i czworo dorosłych.

NDTV World podaje, że jedna z nauczycielek próbowała odebrać napastnikowi broń. Następnie 36-letni Kylub Giamanco, który zobaczył ostrzelanie pickupa i poszedł za napastnikiem do budynku, zastrzelił go. Giamanco ma dwie córki, które uczęszczają do szkoły podstawowej Silver Rail.

Policja nadal ustala motyw ataku. Rodzice jednego z zabitych dzieci zatrudnili prawników, aby sprawdzić szkolne protokoły bezpieczeństwa oraz okoliczności, w których nastolatek otrzymał broń.

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