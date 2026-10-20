马来西亚撤销国民联盟注册资格——Channel NewsAsia

马来西亚社团注册局在其主要政党之间发生争议的背景下，撤销了主要反对派联盟国民联盟（Perikatan Nasional，PN）的注册资格。正如Channel NewsAsia报道，该决定于10月20日作出，距离定于11月14日举行的马六甲州选举不久。

撤销注册的原因

社团注册局表示，在上个月就可能撤销注册发出警告后，该机构收到了PN不令人满意的答复。该机构指出，联盟的解释未能推翻作出这一决定的依据。

联盟内部的争议发生在保守伊斯兰主义政党马来西亚伊斯兰党（Parti Islam Se-Malaysia，PAS）与马来民族主义政党土著团结党（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，Bersatu）之间。由前总理慕尤丁·雅辛领导的土著团结党向社团注册局投诉称，该党被排除在PN于7月举行的最高理事会会议之外。该党称，这是PAS违反联盟章程的行为。

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诉讼与马六甲选举

PN总秘书、同时也是PAS领导人的达基尤丁·哈山表示，该联盟将向法院挑战撤销注册的决定。他称，PN认为这是在马六甲选举前削弱政治对手的企图。

撤销注册意味着，联盟成员党，包括土著团结党、PAS及几个较小组织，将无法在共同旗帜下参加选举。据《星报》报道，曾属于PN的各党尚未确定马六甲选举使用的标志。候选人提名日定于10月31日，提前投票定于11月10日。

据《自由今日大马》报道，达基尤丁还表示，社团注册局于9月22日——宣布解散马六甲立法议会当天——向PN发出要求作出解释的通知，并于次日暂停了该联盟的活动。

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