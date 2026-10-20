Malezja wyrejestrowała koalicję Perikatan Nasional — Channel NewsAsia

W Malezji Rejestr Stowarzyszeń wyrejestrował główną koalicję opozycyjną Perikatan Nasional (PN) w związku ze sporem między jej kluczowymi partiami. Jak informuje Channel NewsAsia, decyzję podjęto 20 października, przed wyborami stanowymi w Melace, wyznaczonymi na 14 listopada.

Przyczyna wyrejestrowania

Rejestr Stowarzyszeń oświadczył, że otrzymał od PN niezadowalającą odpowiedź po ostrzeżeniu w ubiegłym miesiącu o możliwym wyrejestrowaniu. Urząd zaznaczył, że wyjaśnienia koalicji nie podważyły podstaw takiej decyzji.

Spór w koalicji powstał między konserwatywną islamistyczną partią Parti Islam Se-Malaysia (PAS) a malajską nacjonalistyczną partią Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Bersatu, której przewodzi były premier Muhyiddin Yassin, poskarżyła się do Rejestru Stowarzyszeń, że została wykluczona z lipcowego posiedzenia najwyższej rady PN. Partia uznała to za naruszenie konstytucji koalicji przez PAS.

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Pozew i wybory w Melace

Sekretarz generalny PN Takiyuddin Hassan, który jest również liderem PAS, oświadczył, że koalicja zaskarży decyzję o wyrejestrowaniu w sądzie. Według niego PN postrzega to jako próbę osłabienia politycznych przeciwników przed wyborami w Melace.

Wyrejestrowanie oznacza, że partie członkowskie koalicji, w tym Bersatu, PAS oraz kilka mniejszych organizacji, nie będą mogły wziąć udziału w wyborach pod wspólnym szyldem. Według The Star partie wchodzące w skład PN nie zdecydowały jeszcze o logo na wybory w Melace. Dzień zgłaszania kandydatów zaplanowano na 31 października, a wcześniejsze głosowanie na 10 listopada.

Według Free Malaysia Today Takiyuddin oświadczył również, że Rejestr Stowarzyszeń wysłał do PN wezwanie do złożenia wyjaśnień 22 września — w dniu ogłoszenia rozwiązania zgromadzenia ustawodawczego Melaki — a następnego dnia zawiesił działalność koalicji.

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