В Малайзии Регистратор обществ отменил регистрацию главной оппозиционной коалиции Perikatan Nasional (PN) на фоне спора между ее ключевыми партиями. Как сообщает Channel NewsAsia, решение приняли 20 октября, накануне выборов в штате Мелака, назначенных на 14 ноября.

Причина отмены регистрации

Регистратор обществ заявил, что получил от PN неудовлетворительный ответ после предупреждения в прошлом месяце о возможной отмене регистрации. В ведомстве отметили, что объяснения коалиции не опровергли основания для такого решения.

Спор в коалиции возник между консервативной исламистской партией Parti Islam Se-Malaysia (PAS) и малайской националистической партией Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Bersatu, которую возглавляет бывший премьер-министр Мухиддин Яссин, пожаловалась Регистратору обществ, что ее исключили из июльского заседания верховного совета PN. Партия назвала это нарушением конституции коалиции со стороны PAS.

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Иск и выборы в Мелаке

Генеральный секретарь PN Такиюддин Хассан, который также является лидером PAS, заявил, что коалиция обжалует решение об отмене регистрации в суде. По его словам, PN расценивает это как попытку ослабить политических оппонентов перед выборами в Мелаке.

Отмена регистрации означает, что партии-участницы коалиции, в частности Bersatu, PAS и несколько меньших организаций, не смогут участвовать в выборах под общим флагом. По данным The Star, партии, входившие в PN, еще не определились с логотипом для выборов в Мелаке. День выдвижения кандидатов запланирован на 31 октября, досрочное голосование — на 10 ноября.

По данным Free Malaysia Today, Такиюддин также заявил, что Регистратор обществ направил PN требование предоставить объяснения 22 сентября — в день объявления о роспуске законодательной ассамблеи Мелаки — а на следующий день приостановил деятельность коалиции.

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