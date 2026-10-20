美国国家橄榄球联盟（NFL）将于周日在巴黎法兰西体育场举行法国历史上首场常规赛。匹兹堡钢人队将对阵新奥尔良圣徒队，《独立报》报道。

比赛筹备工作正值安全担忧加剧之际：法国当局正在考虑在社会骚乱后实施宵禁。NFL表示，法兰西体育场相关活动和比赛的筹备工作正按计划进行。联盟正与地方当局和合作伙伴协调运营及安全事务，其场地未因当前局势出现中断或其他影响。

迷你超级碗氛围

NFL欧洲及亚太地区负责人布雷特·戈斯珀表示，联盟希望在巴黎营造“迷你超级碗”的氛围，以吸引新的美式橄榄球球迷。本周计划开放NFL之家，并举办其他球迷活动。

新奥尔良圣徒队在以34:27战胜纽约巨人队后，于周一抵达巴黎。球队主教练凯伦·摩尔表示，球员们非常期待这次机会。

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与法国运动员合作

为推广这场比赛，NFL正与巴黎圣日耳曼合作，并邀请了法国运动员参与，其中包括足球运动员基利安·姆巴佩和橄榄球运动员安托万·杜蓬。巴黎圣日耳曼宣布与NFL建立合作伙伴关系，并推出两款独立的比赛球衣。圣徒队球员还受邀观看周二巴黎圣日耳曼对阵巴塞罗那的欧冠比赛。

戈斯珀认为，橄榄球在法国的普及度可能有助于NFL吸引习惯接触性运动的当地观众。安托万·杜蓬将到场观看周日的比赛。

该体育场可容纳约8.2万名观众。戈斯珀表示，70%的门票由当地买家购买，约20%在美国售出，另有10%在其他欧洲国家售出。他表示，体育场将座无虚席。这场比赛将由公共广播机构France Télévisions转播。

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