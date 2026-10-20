Narodowa Liga Futbolowa USA (NFL) rozegra w niedzielę na paryskim Stade de France pierwszy w historii Francji mecz sezonu zasadniczego. Zmierzą się Pittsburgh Steelers i New Orleans Saints — informuje The Independent.

Przygotowania do meczu odbywają się w atmosferze obaw o bezpieczeństwo: francuskie władze rozważają wprowadzenie godziny policyjnej po zamieszkach społecznych. NFL oświadczyła, że przygotowania do wydarzeń i meczu na Stade de France przebiegają zgodnie z harmonogramem. Liga koordynuje kwestie operacyjne i bezpieczeństwa z lokalnymi władzami oraz partnerami, a jej obiekty nie odnotowały zakłóceń ani innego wpływu sytuacji.

Atmosfera mini-Super Bowl

Szef NFL w Europie i regionie Azji i Pacyfiku Brett Gosper powiedział, że liga dąży do stworzenia w Paryżu atmosfery „mini-Super Bowl”, aby przyciągnąć nowych fanów futbolu amerykańskiego. W tym tygodniu planowane jest otwarcie NFL House oraz inne aktywności dla kibiców.

New Orleans Saints przybyli do Paryża w poniedziałek po zwycięstwie nad New York Giants 34:27. Główny trener zespołu Kellen Moore powiedział, że zawodnicy z niecierpliwością czekają na tę okazję.

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Współpraca z francuskimi sportowcami

Aby promować mecz, NFL współpracuje z Paris Saint-Germain, a także zaangażowała francuskich sportowców, w tym piłkarza Kyliana Mbappé i rugbystę Antoine’a Duponta. PSG ogłosiło partnerstwo z NFL oraz wydanie dwóch odrębnych koszulek meczowych. Zawodnicy Saints zostali również zaproszeni na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów między PSG a Barceloną.

Gosper uważa, że popularność rugby we Francji może pomóc NFL zainteresować lokalną publiczność przyzwyczajoną do sportów kontaktowych. Antoine Dupont ma odwiedzić niedzielny mecz.

Stadion może pomieścić około 82 tys. widzów. Według Gospera 70% biletów kupili lokalni nabywcy, około 20% — w USA, a kolejne 10% — w innych krajach europejskich. Oświadczył, że stadion będzie pełny. Mecz pokaże publiczny nadawca France Télévisions.

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