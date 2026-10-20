Национальная футбольная лига США (NFL) в воскресенье проведет на парижском «Стад де Франс» первый в истории Франции матч регулярного сезона. Встретятся «Питтсбург Стилерс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс», сообщает The Independent.

Подготовка к игре проходит на фоне опасений по поводу безопасности: французские власти рассматривают возможность введения комендантского часа после общественных беспорядков. В NFL заявили, что подготовка к мероприятиям и матчу на «Стад де Франс» идет по графику. Лига координирует оперативные вопросы и вопросы безопасности с местными властями и партнерами, а на ее площадках не было сбоев или другого влияния из-за ситуации.

Атмосфера мини-Супербоула

Руководитель NFL в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе Бретт Госпер заявил, что лига стремится создать в Париже атмосферу «мини-Супербоула», чтобы привлечь новых поклонников американского футбола. На этой неделе планируют открыть NFL House и провести другие активности для болельщиков.

«Нью-Орлеан Сэйнтс» прибыли в Париж в понедельник после победы над «Нью-Йорк Джайентс» со счетом 34:27. Главный тренер команды Келлен Мур сказал, что игроки с нетерпением ждут этой возможности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сотрудничество с французскими спортсменами

Для популяризации матча NFL сотрудничает с «Пари Сен-Жермен», а также привлекла французских спортсменов, в частности футболиста Килиана Мбаппе и регбиста Антуана Дюпона. «ПСЖ» объявил о партнерстве с NFL и выпуске двух отдельных игровых джерси. Игроков «Сэйнтс» также пригласили на матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» во вторник.

Госпер считает, что популярность регби во Франции может помочь NFL заинтересовать местную аудиторию, привыкшую к контактным видам спорта. Антуан Дюпон должен посетить воскресную игру.

Стадион вмещает около 82 тысяч зрителей. По словам Госпера, 70% билетов приобрели местные покупатели, около 20% — в США, еще 10% — в других европейских странах. Он заявил, что стадион будет заполнен. Матч будет транслировать общественный вещатель France Télévisions.

Читай нас в