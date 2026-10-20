Золотые запасы России сокращаются на фоне роста военных расходов

Центральный банк России уже десятый месяц подряд сокращает золотые резервы, чтобы помочь покрыть дефицит государственного бюджета. С декабря запасы золота сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года. Между тем российское золото всё активнее поступает в Китай, поскольку после начала полномасштабной войны против Украины российским поставщикам стало сложнее продавать его на западных рынках.

В сентябре Центральный банк России продал ещё около 6,2 тонны золота. В результате общий объем запасов сократился до 72,8 миллиона тройских унций, или примерно 2260 тонн. Это самый низкий показатель с конца 2019 года, свидетельствуют данные российского Центробанка.

В целом за этот период в резервах стало примерно на 62 тонны золота меньше. Центробанк сокращает запасы уже десятый месяц подряд. Распродажа происходит на фоне проблем с наполнением государственного бюджета России. По оценкам, дефицит российского бюджета в этом году может достичь 7,3 триллиона рублей. Это примерно вдвое больше, чем планировалось изначально. Чтобы покрыть нехватку средств, власти используют накопленные резервы, в частности золото.

Такого масштаба не было со времён кризиса 1998 года

Скорость, с которой Россия продает золото, сравнивают с периодом финансового кризиса 1998 года. Тогда страна объявила дефолт по части государственных долгов, рубль резко упал, а финансовая система оказалась под сильным давлением. По данным Международного валютного фонда, в течение трех месяцев 1998 года российский Центробанк продал около 118 тонн золота. К концу года часть слитков была выкуплена обратно, поэтому за весь год запасы сократились примерно на 50 тонн.

Нынешняя распродажа также стала одной из самых масштабных за последние десятилетия. В то же время сам факт продажи золота не означает автоматического приближения финансового краха: резервы могут использоваться для покрытия бюджетных расходов, а их стоимость зависит и от мировых цен на металл. После кризиса 1998 года Россия много лет, напротив, накапливала золото. До начала полномасштабного вторжения в Украину, в 2022 году, её запасы достигали примерно 2300 тонн. Это делало страну одним из крупнейших владельцев золота среди центральных банков мира.

Почему Россия продает золото

Одна из причин распродажи — сокращение доходов от нефти и газа. Когда поступлений в бюджет не хватает, российский Минфин использует средства Фонда национального благосостояния. Этот фонд создавали, в частности, для накопления резервов на случай экономических трудностей.

Аналитик «Финама» Александр Потавин объяснял, что при нехватке бюджетных доходов Минфин продает активы фонда, среди которых есть и золото. Центробанк, со своей стороны, проводит операции на внутреннем рынке, которые отражают эти действия. Такой механизм позволяет превращать часть резервов в средства для финансирования государственных расходов.

Продажи могут быть связаны и с потребностью в иностранной валюте. Кроме того, высокие мировые цены на золото делают его реализацию более привлекательной для продавца. В то же время объем резервов в денежном выражении зависит не только от количества металла, но и от изменения его рыночной стоимости. Распродажа резервов происходит на фоне значительных расходов России на войну против Украины. Однако не все средства от конкретных операций с золотом можно напрямую связать с военными расходами: официально эти операции объясняют, в частности, необходимостью соблюдать бюджетное правило и покрывать дефицит.

Российское золото всё чаще продают через Китай

После начала полномасштабной войны Россия лишилась доступа к части западных рынков золота. В частности, российское золото больше не может свободно поступать на лондонский рынок из-за ограничений, введенных после вторжения. Поэтому поставщики переориентируют торговлю на азиатские рынки. Одним из ключевых маршрутов стал Гонконг. По данным таможенной статистики, в январе–июле 2026 года туда поступило более 100 тонн золота российского происхождения. Это почти втрое больше, чем за тот же период прошлого года, и рекордный объем для этого промежутка времени.

Гонконг играет роль торгового центра, через который золото может попадать на другие рынки, в частности в материковый Китай. В то же время данные об импорте в Гонконг сами по себе не доказывают, что весь металл в конечном итоге оказался в Китае. По подсчетам Financial Times, с начала полномасштабной войны через Гонконг было вывезено российского золота на сумму около 35 миллиардов долларов. Это показывает, насколько сильно изменились торговые маршруты после введения западных ограничений.

Таким образом, Россия продолжает использовать золотые резервы для поддержки государственных финансов, в то время как дефицит бюджета растет. Параллельно российские поставщики ищут покупателей на азиатских рынках. Если продажи будут продолжаться такими темпами, объем золота в резервах будет и дальше сокращаться, хотя дальнейшая динамика будет зависеть от бюджетных потребностей, рыночных цен и решений российских властей.

Спотовое золото во вторник, 20 октября, подешевело на 0,3% — до 4 128,92 доллара за унцию по состоянию на 06:21 по Гринвичу. Декабрьские фьючерсы на золото в США также потеряли 0,3% и торговались на уровне 4 148,50 доллара за унцию, сообщает Asharq Al-Awsat.

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