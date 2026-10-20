В Польше раскритиковали решение Львовского облсовета в отношении УПА

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича. Он заявил, что это решение не способствует укреплению доверия между украинцами и поляками, и призвал украинские власти от него дистанцироваться. В то же время во Львовском облсовете объясняли эту инициативу юбилейными датами, связанными с историей украинского освободительного движения.

Владислав Косиняк-Камыш написал о своей позиции в соцсети X вечером 20 октября. Он заявил, что чествование УПА и Романа Шухевича в рамках отдельного года не способствует налаживанию отношений между двумя странами. «Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Шухевича неприемлемо. Такое решение не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а наоборот, усугубляет раскол. Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», — написал польский министр.

Польская сторона связывает деятельность УПА с убийствами польского гражданского населения во время Волынской трагедии и других событий Второй мировой войны. Именно историческая оценка этих событий остается одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Украиной и Польшей.

Почему Львовский облсовет выбрал 2027 год

Решение о чествовании УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича Львовский областной совет принял 20 октября во время пленарного заседания. Ранее, в июле, эту инициативу рассматривали на заседании профильной комиссии. В 2027 году исполнится 85 лет со дня создания Украинской повстанческой армии. Также будут отмечаться 120-летия со дня рождения Романа Шухевича и Олега Ольжича.

Во Львовском облсовете пояснили, что хотят использовать эти даты для проведения мемориальных, научных, культурных и просветительских мероприятий. По замыслу депутатов, они должны рассказать об истории украинского освободительного движения и его деятелях.

Помимо провозглашения тематических годов, облсовет предложил обратиться к Львовской областной военной администрации с просьбой подготовить мероприятия по противодействию дезинформации. Среди предложений была и возможность создать центр, в котором работали бы специалисты по польско-украинским отношениям.

Как это вписывается в отношения Украины и Польши

Исторические споры возникают на фоне заявлений об улучшении сотрудничества между Киевом и Варшавой. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил польский народ за поддержку и подчеркнул, что обе страны должны сохранять единство перед лицом российской угрозы. «Для нас сейчас очень важно быть вместе. Враг один — Россия. И она очень обеспокоена тем, что у Украины и Польши сильный союз. Нам нужно только укреплять наши отношения, решать любые проблемные вопросы», — заявил Зеленский.

В то же время вопрос о чествовании УПА уже приводил к публичным спорам между странами. В конце мая 2026 года Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА». Это решение также вызвало критику в Польше.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить Зеленского Ордена Белого Орла. Он объяснил это разногласиями по поводу исторической памяти и отношения к Украинской повстанческой армии. После этого от польской награды отказались второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк и ряд других украинских государственных деятелей.

Новое заявление польского министра обороны вновь привлекло внимание к этим разногласиям. На данный момент в приведённых сообщениях отсутствует ответ украинских властей на его призыв отмежеваться от решения Львовского облсовета. В то же время само решение касается чествования исторических деятелей и событий на региональном уровне, а позиция польского министра представляет собой его оценку этого шага. Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети X во вторник вечером.

Советский КГБ пытался помешать празднованию Дня создания Украинской повстанческой армии не только в СССР, но и за рубежом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки Украины, которые раскрывают методы слежки за украинской диаспорой и противодействия её памятным мероприятиям.

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