在英国，London & Valley Water债权人财团提名前英国大臣约翰·赫顿担任泰晤士水务董事会独立主席。如果政府批准债权人收购这家英国最大的供水商，该任命将会进行，《卫报》报道。

100亿英镑交易

London & Valley Water正寻求达成一项价值100亿英镑的泰晤士水务救助交易。数月来，债权人一直在与部长和监管机构就该公司的未来所有权进行谈判。该公司在英格兰南部拥有约1600万客户。

泰晤士水务多年来一直试图避免破产，资金正逐渐耗尽。该公司最近向债权人请求额外提供24亿英镑资金。

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董事会主席候选人变更

赫顿将得到迈克·麦克泰格的支持。麦克泰格是电信和企业重组专家，正负责领导泰晤士水务的重组工作。今年8月，原计划在收购获批的前提下任命麦克泰格接替阿德里安·蒙塔古爵士担任董事会主席。如今，他被确定为副主席职位的候选人，并将与管理团队密切合作。

约翰·赫顿曾在托尼·布莱尔和戈登·布朗领导的工党政府任职，包括担任工作和养老金大臣、商业大臣及国防大臣。他还曾担任Nuclear Industry Association、Energy UK、Make UK、Association of Infrastructure Investors和伦敦卢顿机场的主席。

赫顿表示，他希望帮助新领导层将公司带到更好的水平，重点关注客户服务质量和适当的环境管理。

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