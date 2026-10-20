В Великобритании консорциум кредиторов London & Valley Water выдвинул бывшего британского министра Джона Хаттона на должность независимого председателя совета Thames Water. Назначение должно состояться, если правительство одобрит поглощение крупнейшего в стране поставщика воды кредиторами, сообщает The Guardian.

Сделка на 10 млрд фунтов стерлингов

London & Valley Water стремится заключить сделку по спасению Thames Water стоимостью 10 млрд фунтов стерлингов. Кредиторы уже несколько месяцев ведут переговоры с министрами и регуляторами о будущем владении компанией, у которой около 16 млн клиентов на юге Англии.

Thames Water уже несколько лет пытается избежать банкротства и исчерпывает средства. Недавно компания обратилась к кредиторам с запросом на дополнительное финансирование в размере 2,4 млрд фунтов стерлингов.

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Смена кандидата на пост председателя

Хаттона будет поддерживать Майк Мактай — специалист в сфере телекоммуникаций и оздоровления компаний, который руководит реструктуризацией Thames Water. В августе Мактая планировали назначить председателем совета вместо сэра Эдриана Монтегю при условии одобрения поглощения. Теперь он определён кандидатом на должность заместителя председателя и должен тесно сотрудничать с управленческой командой.

Джон Хаттон работал в лейбористских правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, в том числе был министром труда и пенсий, министром по делам бизнеса и министром обороны. Он также возглавлял Nuclear Industry Association, Energy UK, Make UK, Association of Infrastructure Investors и Лондонский аэропорт Лутон.

Хаттон заявил, что стремится помочь новому руководству вывести компанию на лучший уровень, сосредоточившись на качестве обслуживания клиентов и надлежащем экологическом управлении.

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