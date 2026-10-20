W Wielkiej Brytanii konsorcjum wierzycieli London & Valley Water wysunęło byłego brytyjskiego ministra Johna Huttona na stanowisko niezależnego przewodniczącego rady Thames Water. Nominacja ma nastąpić, jeśli rząd zatwierdzi przejęcie największego w kraju dostawcy wody przez wierzycieli, informuje The Guardian.

Umowa o wartości 10 mld funtów

London & Valley Water dąży do zawarcia wartej 10 mld funtów umowy ratunkowej dla Thames Water. Wierzyciele od kilku miesięcy prowadzą negocjacje z ministrami i regulatorami w sprawie przyszłej własności spółki, która ma około 16 mln klientów w południowej Anglii.

Thames Water od kilku lat próbuje uniknąć bankructwa i wyczerpują się jej środki. Niedawno spółka zwróciła się do wierzycieli o dodatkowe finansowanie w wysokości 2,4 mld funtów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiana kandydata na stanowisko przewodniczącego

Huttona będzie wspierał Mike McTighe, specjalista w dziedzinie telekomunikacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, który kieruje przebudową Thames Water. W sierpniu planowano powierzyć McTighe'owi stanowisko przewodniczącego rady w miejsce sir Adriana Montague'a pod warunkiem zatwierdzenia przejęcia. Teraz został wskazany jako kandydat na stanowisko zastępcy przewodniczącego i ma ściśle współpracować z zespołem zarządzającym.

John Hutton pracował w laburzystowskich rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, między innymi jako minister pracy i emerytur, minister biznesu oraz minister obrony. Przewodniczył także Nuclear Industry Association, Energy UK, Make UK, Association of Infrastructure Investors oraz London Luton Airport.

Hutton oświadczył, że chce pomóc nowemu kierownictwu wynieść spółkę na lepszy poziom, koncentrując się na jakości obsługi klientów oraz właściwym zarządzaniu środowiskowym.

Czytaj nas na