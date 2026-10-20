爱沙尼亚将Nutri-Score法案提交审议 — ERR News

在爱沙尼亚，一项允许自愿使用Nutri-Score食品彩色标签的法案已提交，以征求企业、相关组织和各部委的意见。该法国评级体系采用字母和颜色量表，其在该国的使用需要获得国家批准，ERR News报道。

生产商的立场

爱沙尼亚大型烘焙产品制造商Leibur支持引入统一且透明的评级体系，尽管其部分主要产品仅获得黄色C级。Leibur Baltics生产总监安妮·塔尔茨指出，Nutri-Score已在大约七个中欧国家使用。

她表示，缺少此类标签可能使爱沙尼亚生产商在与进口商品的竞争中处于不利地位。拥有该标识也可以使其更容易以自有品牌进入中欧市场。

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与此同时，部分生产商认为该体系过于简化。乳制品生产商Valio Eesti首席执行官迈多·索洛维约夫表示，该体系没有考虑均衡饮食的需求。他以意大利风格的Forte系列硬质奶酪为例，这些奶酪含有重要的维生素和矿物质，但在该体系中的评分低于零度可口可乐。

部门与消费者的评估

爱沙尼亚区域事务和农业部正在分析公共卫生目标、利益相关方立场及经济后果。食品安全部门顾问海莉卡·卡拉斯特解释说，Nutri-Score旨在让购物者更容易理解营养信息，同时承认生产商对其产品获得低评分的担忧。

包括Lidl自有品牌商品在内的一些进口商品已经带有此类标识。根据Lidl委托开展的一项研究，超过三分之一的爱沙尼亚受访者认为包装上的营养价值信息难以理解。尽管目前并不计划将Nutri-Score设为强制性要求，但消费者预期和竞争对手的决定可能促使企业采用该体系。

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