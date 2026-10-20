W Estonii projekt ustawy dotyczący zezwolenia na dobrowolne stosowanie kolorowego oznakowania żywności Nutri-Score przekazano do zaopiniowania przedsiębiorstwom, zainteresowanym organizacjom i ministerstwom. Francuski system oceny wykorzystuje skalę literową i kolorystyczną, a jego stosowanie w kraju wymaga zgody państwa — podaje ERR News.

Stanowisko producentów

Leibur, duży estoński producent wyrobów piekarniczych, popiera wprowadzenie wspólnego i przejrzystego systemu oceny, choć niektóre z jego głównych produktów mają jedynie żółtą ocenę C. Dyrektorka produkcji Leibur Baltics Anni Talts zaznaczyła, że Nutri-Score jest już stosowany w około siedmiu krajach Europy Środkowej.

Według niej brak takiego oznakowania może postawić estońskich producentów w niekorzystnej sytuacji w konkurencji z towarami importowanymi. Obecność oznaczenia mogłaby również ułatwić wejście na rynki Europy Środkowej pod własną marką.

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Jednocześnie część producentów uważa system za zbyt uproszczony. Dyrektor generalny producenta nabiału Valio Eesti Maido Solovyov oświadczył, że nie uwzględnia on potrzeb zrównoważonej diety. Podał przykład twardych serów Forte w stylu włoskim, które zawierają ważne witaminy i minerały, lecz w tym systemie otrzymują niższą ocenę niż Coca-Cola Zero.

Ocena ministerstwa i konsumentów

Estońskie Ministerstwo Spraw Regionalnych i Rolnictwa analizuje cele w zakresie zdrowia publicznego, stanowiska zainteresowanych stron oraz skutki gospodarcze. Doradczyni departamentu bezpieczeństwa żywności Hellika Kallaste wyjaśniła, że Nutri-Score ma ułatwić kupującym zrozumienie informacji żywieniowych, jednocześnie uznając obawy producentów dotyczące niskich ocen ich produktów.

Niektóre towary importowane, w tym produkty marek własnych Lidl, już mają takie oznaczenie. Według badania zleconego przez Lidl ponad jedna trzecia respondentów w Estonii uważa informacje o wartości odżywczej na opakowaniach za trudne do zrozumienia. Chociaż nie planuje się uczynienia Nutri-Score obowiązkowym, oczekiwania konsumentów i decyzje konkurentów mogą skłonić firmy do stosowania tego systemu.

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