В Эстонии законопроект о разрешении добровольного использования цветовой маркировки пищевых продуктов Nutri-Score передали для получения отзывов от предприятий, заинтересованных организаций и министерств. Французская система оценки использует буквенную и цветовую шкалу, а ее применение в стране требует одобрения государства, сообщает ERR News.

Позиция производителей

Крупный эстонский производитель хлебобулочных изделий Leibur поддерживает введение общей и прозрачной системы оценки, хотя некоторые его основные продукты имеют лишь желтую оценку C. Директор по производству Leibur Baltics Анни Талтс отметила, что Nutri-Score уже используют примерно в семи странах Центральной Европы.

По ее словам, отсутствие такой маркировки может поставить эстонских производителей в невыгодное положение в конкуренции с импортными товарами. Наличие обозначения также могло бы облегчить выход на центральноевропейские рынки под собственным брендом.

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В то же время часть производителей считает систему слишком упрощенной. Генеральный директор производителя молочной продукции Valio Eesti Майдо Соловьев заявил, что она не учитывает потребности сбалансированного питания. Он привел пример твердых сыров линейки Forte в итальянском стиле, которые содержат важные витамины и минералы, но в этой системе имеют более низкую оценку, чем Coca-Cola Zero.

Оценка министерства и потребителей

Министерство региональных дел и сельского хозяйства Эстонии анализирует цели в сфере общественного здравоохранения, позиции заинтересованных сторон и экономические последствия. Советница департамента безопасности пищевых продуктов Хеллика Калласте пояснила, что Nutri-Score должна упростить покупателям понимание информации о пищевой ценности, одновременно признав опасения производителей относительно низких оценок их продукции.

Некоторые импортные товары, в частности собственные торговые марки Lidl, уже имеют такое обозначение. Согласно исследованию, заказанному Lidl, более трети опрошенных в Эстонии считают информацию о пищевой ценности на упаковках сложной для понимания. Хотя Nutri-Score не планируют делать обязательной, ожидания потребителей и решения конкурентов могут побудить компании применять систему.

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