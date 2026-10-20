18 października 2026 roku w brazylijskim São Paulo około miliona osób wzięło udział w marszu poparcia dla prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, który ubiega się o reelekcję. Uczestnicy nieśli flagi Partii Pracujących oraz transparenty z żądaniami ochrony publicznej edukacji, ochrony zdrowia i transportu.

Akcje w różnych regionach

Jak informuje The Hindu, w ciągu ostatniego tygodnia zwolennicy Luli da Silvy organizują marsze w różnych częściach Brazylii — od biedniejszych miast na północnym wschodzie po zamożne metropolie na południowym wschodzie. Gazeta zaznacza, że podobne wiece odbywają się codziennie również w innych miastach kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Druga tura 25 października

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii jest zaplanowana na 25 października 2026 roku. Rywalem Luli da Silvy jest skrajnie prawicowy kandydat Flávio Bolsonaro.

The Hindu nazywa São Paulo finansową stolicą Ameryki Południowej. Marsz w tym mieście odbył się przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Czytaj nas na