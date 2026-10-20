У Сан-Паулу близько мільйона людей підтримали президента Лулу на марші — The Hindu

У бразильському Сан-Паулу 18 жовтня 2026 року близько мільйона людей взяли участь у марші на підтримку президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, який балотується на переобрання. Учасники несли прапори Партії трудящих і плакати з вимогами захистити державну освіту, охорону здоров’я та транспорт.

Акції в різних регіонах

Як повідомляє The Hindu, протягом останнього тижня прихильники Лули да Сілви проводять марші в різних частинах Бразилії — від бідніших міст на північному сході до заможних мегаполісів на південному сході. Видання зазначає, що схожі мітинги відбуваються щодня й в інших містах країни.

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Другий тур 25 жовтня

Другий тур президентських виборів у Бразилії запланований на 25 жовтня 2026 року. Суперником Лули да Сілви є ультраправий кандидат Флавіу Болсонару.

Сан-Паулу The Hindu називає фінансовою столицею Південної Америки. Марш у цьому місті відбувся напередодні другого туру президентських виборів.

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