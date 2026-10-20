18 октября 2026 года в бразильском Сан-Паулу около миллиона человек приняли участие в марше в поддержку президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который баллотируется на переизбрание. Участники несли флаги Партии трудящихся и плакаты с требованиями защитить государственное образование, здравоохранение и транспорт.

Акции в разных регионах

Как сообщает The Hindu, в течение последней недели сторонники Лулы да Силвы проводят марши в разных частях Бразилии — от более бедных городов на северо-востоке до состоятельных мегаполисов на юго-востоке. Издание отмечает, что подобные митинги ежедневно проходят и в других городах страны.

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Второй тур 25 октября

Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 25 октября 2026 года. Соперником Лулы да Силвы является ультраправый кандидат Флавиу Болсонару.

The Hindu называет Сан-Паулу финансовой столицей Южной Америки. Марш в этом городе состоялся накануне второго тура президентских выборов.

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