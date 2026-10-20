Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn sprzedadzą Francji w najbliższych tygodniach olej napędowy w ilości odpowiadającej 10% francuskiego zużycia. Powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim, informuje The National.

Wolumeny dostaw

Arabia Saudyjska wcześniej udzieliła Francji gwarancji sprzedaży po 95 tys. ton oleju napędowego w październiku i listopadzie. Łączny wolumen tych dostaw w ciągu dwóch miesięcy ma wynieść 190 tys. ton.

Oczekuje się, że ZEA i Bahrajn osobno sprzedadzą Francji dodatkowo po 100 tys. ton oleju napędowego. Termin, w którym dostawy te będą realizowane, nie został jeszcze sprecyzowany.

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Cel porozumień

Pałac Elizejski oświadczył, że celem porozumień jest obniżenie cen energii w Europie. Wzrost cen energii wywołał protesty i niezadowolenie społeczne we Francji.

Doradca prezydenta Francji Emmanuela Macrona oświadczył, że zwiększenie wolumenów dostaw powinno obniżyć cenę. Macron osiągnął znaczną część porozumień podczas podróży po krajach Zatoki Perskiej, która rozpoczęła się od Kuwejtu i ZEA. Następnie miał odwiedzić Bahrajn i Katar.

Według doradcy chodzi o polityczne zobowiązania państw regionu, które uważają Francję za wiarygodnego partnera, w szczególności ze względu na rozmieszczenie przez nią środków obrony powietrznej w krytycznych momentach. Sprzedaż będzie realizowana za pośrednictwem francuskiej spółki energetycznej TotalEnergies, której dyrektor generalny Patrick Pouyanné towarzyszy Macronowi w podróży.

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