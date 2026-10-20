沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和巴林将在未来几周向法国出售相当于法国柴油消费量10%的柴油燃料。The National报道，消息援引自爱丽舍宫的消息人士。

供应量

沙特阿拉伯此前向法国保证，将在10月和11月分别出售9.5万吨柴油燃料。这两个月的供应总量预计将达到19万吨。

预计阿联酋和巴林将分别向法国额外出售10万吨柴油燃料。这些供应将在何时完成尚未明确。

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协议的目的

爱丽舍宫表示，这些协议的目的是降低欧洲的能源价格。能源价格上涨已引发法国的抗议活动和公众不满。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙的一名顾问表示，增加供应量应能降低价格。马克龙在访问波斯湾国家期间达成了相当大一部分协议，此行从科威特和阿联酋开始。随后他原计划访问巴林和卡塔尔。

这名顾问表示，这是该地区国家作出的政治承诺，这些国家认为法国是可靠的伙伴，尤其是因为法国曾在关键时刻部署防空系统。销售将通过法国能源公司道达尔能源进行，该公司首席执行官帕特里克·普亚内正陪同马克龙访问。

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