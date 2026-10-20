Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн в ближайшие недели продадут Франции дизельное топливо в объеме, эквивалентном 10% французского потребления. Об этом со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщает The National.

Объемы поставок

Саудовская Аравия ранее предоставила Франции гарантии продажи по 95 тысяч тонн дизельного топлива в октябре и ноябре. Общий объем этих поставок за два месяца должен составить 190 тысяч тонн.

ОАЭ и Бахрейн, как ожидается, отдельно продадут Франции еще по 100 тысяч тонн дизельного топлива. Срок, в течение которого будут осуществляться эти поставки, пока не уточняется.

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Цель договоренностей

В Елисейском дворце заявили, что цель договоренностей заключается в снижении цен на энергоносители в Европе. Рост цен на энергию вызвал протесты и общественное недовольство во Франции.

Советник президента Франции Эмманюэля Макрона заявил, что увеличение объемов поставок должно снизить цену. Значительной части договоренностей Макрон достиг во время поездки по странам Персидского залива, которая началась с Кувейта и ОАЭ. Далее он должен был посетить Бахрейн и Катар.

По словам советника, речь идет о политических обязательствах стран региона, которые считают Францию надежным партнером, в частности из-за развертывания ею средств противовоздушной обороны в критические моменты. Продажи будут осуществляться через французскую энергетическую компанию TotalEnergies, генеральный директор которой Патрик Пуянне сопровождает Макрона в поездке.

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