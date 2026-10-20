Країни Затоки продадуть Франції дизель в обсязі 10% споживання — The National

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн у найближчі тижні продадуть Франції дизельне пальне в обсязі, еквівалентному 10% французького споживання. Про це з посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомляє The National.

Обсяги поставок

Саудівська Аравія раніше надала Франції гарантії продажу по 95 тисяч тонн дизельного пального у жовтні та листопаді. Загальний обсяг цих поставок за два місяці має становити 190 тисяч тонн.

ОАЕ та Бахрейн, за очікуваннями, окремо продадуть Франції ще по 100 тисяч тонн дизельного пального. Термін, протягом якого здійснюватимуться ці поставки, поки не уточнюється.

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Мета домовленостей

У Єлисейському палаці заявили, що мета домовленостей полягає у зниженні цін на енергоносії в Європі. Зростання цін на енергію спричинило протести та суспільне невдоволення у Франції.

Радник президента Франції Емманюеля Макрона заявив, що збільшення обсягів постачання має знизити ціну. Значної частини домовленостей Макрон досяг під час поїздки країнами Перської затоки, яка розпочалася з Кувейту та ОАЕ. Далі він мав відвідати Бахрейн і Катар.

За словами радника, йдеться про політичні зобов’язання країн регіону, які вважають Францію надійним партнером, зокрема через розгортання нею засобів протиповітряної оборони в критичні моменти. Продажі здійснюватимуть через французьку енергетичну компанію TotalEnergies, генеральний директор якої Патрік Пуянне супроводжує Макрона в поїздці.

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