Armia Jemenu poinformowała, że w ciągu ostatnich 48 godzin w walkach i w wyniku nalotów w południowo-zachodniej prowincji Taiz zginęło 129 bojowników Huti, a kolejnych 176 zostało rannych. Anadolu Agency przekazała to, powołując się na dowództwo osi wojskowej Taiz.

Ofensywa w rejonie Al-Misrakh

Według oświadczenia dowództwa siły rządowe drugi dzień z rzędu kontynuowały ofensywę na pozycje Huti w rejonie Al-Misrakh, na południe od miasta Taiz. Operację wsparli lokalni bojownicy i mieszkańcy, twierdzą wojskowi.

Jednostki armii przeprowadziły również nalot na pozycję Huti na froncie Al-Akrud. Według dowództwa kilku bojowników ugrupowania zginęło lub zostało rannych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trzynaście nalotów

W poniedziałek wieczorem lotnictwo bojowe przeprowadziło 13 uderzeń na pozycje Huti w prowincji Taiz, poinformowali wojskowi. Jak przekazali, celami były pozycje ugrupowania, uzbrojenie, sprzęt wojskowy, składy amunicji i miejsca koncentracji bojowników.

Huti nie skomentowali natychmiast strat zgłoszonych przez armię. Taiz ma strategiczne znaczenie, ponieważ łączy północne i południowe prowincje Jemenu oraz stanowi ważny korytarz transportowy i zaopatrzeniowy między tymczasową stolicą Adenem a centralnymi i północnymi regionami kraju. W skład prowincji wchodzi także port Mocha nad Morzem Czerwonym, położony w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab.

Czytaj nas na