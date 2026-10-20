Armia Jemenu poinformowała o śmierci 129 bojowników Huti w Taiz — Anadolu Agency
Armia Jemenu poinformowała, że w ciągu ostatnich 48 godzin w walkach i w wyniku nalotów w południowo-zachodniej prowincji Taiz zginęło 129 bojowników Huti, a kolejnych 176 zostało rannych. Anadolu Agency przekazała to, powołując się na dowództwo osi wojskowej Taiz.
Ofensywa w rejonie Al-Misrakh
Według oświadczenia dowództwa siły rządowe drugi dzień z rzędu kontynuowały ofensywę na pozycje Huti w rejonie Al-Misrakh, na południe od miasta Taiz. Operację wsparli lokalni bojownicy i mieszkańcy, twierdzą wojskowi.
Jednostki armii przeprowadziły również nalot na pozycję Huti na froncie Al-Akrud. Według dowództwa kilku bojowników ugrupowania zginęło lub zostało rannych.
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Trzynaście nalotów
W poniedziałek wieczorem lotnictwo bojowe przeprowadziło 13 uderzeń na pozycje Huti w prowincji Taiz, poinformowali wojskowi. Jak przekazali, celami były pozycje ugrupowania, uzbrojenie, sprzęt wojskowy, składy amunicji i miejsca koncentracji bojowników.
Huti nie skomentowali natychmiast strat zgłoszonych przez armię. Taiz ma strategiczne znaczenie, ponieważ łączy północne i południowe prowincje Jemenu oraz stanowi ważny korytarz transportowy i zaopatrzeniowy między tymczasową stolicą Adenem a centralnymi i północnymi regionami kraju. W skład prowincji wchodzi także port Mocha nad Morzem Czerwonym, położony w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab.