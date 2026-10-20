Армия Йемена заявила, что за последние 48 часов в боях и в результате авиаударов в юго-западной провинции Таиз погибли 129 бойцов-хуситов, еще 176 получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на командование военной оси Таиза.

Наступление в районе Аль-Мисрах

По заявлению командования, правительственные войска второй день подряд продолжали наступление на позиции хуситов в районе Аль-Мисрах, к югу от города Таиз. Операцию поддержали местные бойцы и жители, утверждают военные.

Армейские подразделения также провели рейд на позицию хуситов на фронте Аль-Акруд. По данным командования, несколько бойцов группировки погибли или получили ранения.

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Тринадцать авиаударов

В понедельник вечером боевая авиация нанесла 13 ударов по позициям хуситов в провинции Таиз, заявили военные. По их словам, целями были позиции группировки, вооружение, военная техника, склады боеприпасов и места скопления бойцов.

Хуситы не предоставили немедленного комментария относительно заявленных армией потерь. Таиз имеет стратегическое значение, поскольку соединяет северные и южные провинции Йемена и является важным транспортным и снабженческим коридором между временной столицей Аденом и центральными и северными регионами страны. В состав провинции также входит порт Моха на Красном море, расположенный недалеко от пролива Баб-эль-Мандеб.

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