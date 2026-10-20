Армія Ємену заявила про загибель 129 бійців-хуситів у Таїзі — Anadolu Agency

Армія Ємену заявила, що за останні 48 годин у боях та внаслідок авіаударів у південно-західній провінції Таїз загинули 129 бійців-хуситів, ще 176 дістали поранення. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на командування військової осі Таїза.

Наступ у районі Аль-Місрах

За заявою командування, урядові війська другий день поспіль продовжували наступ на позиції хуситів у районі Аль-Місрах, на південь від міста Таїз. Операцію підтримали місцеві бійці та жителі, стверджують військові.

Армійські підрозділи також провели рейд на позицію хуситів на фронті Аль-Акруд. За даними командування, кілька бійців угруповання загинули або дістали поранення.

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Тринадцять авіаударів

У понеділок увечері бойова авіація завдала 13 ударів по позиціях хуситів у провінції Таїз, заявили військові. Цілями, за їхніми словами, були позиції угруповання, озброєння, військова техніка, склади боєприпасів і місця скупчення бійців.

Хусити не надали негайного коментаря щодо заявлених армією втрат. Таїз має стратегічне значення, оскільки сполучає північні та південні провінції Ємену й є важливим транспортним і постачальницьким коридором між тимчасовою столицею Аденом та центральними і північними регіонами країни. До складу провінції також входить порт Моха на Червоному морі, розташований поблизу Баб-ель-Мандебської протоки.

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