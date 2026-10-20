Науковці виявили ознаки двох магматичних резервуарів під Масая — ScienceDaily

Науковці Пенсильванського університету виявили ознаки щонайменше двох окремих магматичних резервуарів під активним вулканом Масая в Нікарагуа. Аналіз супутникових спостережень за 2018–2024 роки показав, що різні частини вулкана змінювали висоту по-різному, повідомляє ScienceDaily.

Масая розташований неподалік столиці Нікарагуа Манагуа. Приблизно 2 млн людей живуть у межах 13 миль від вулкана, а його кальдера є національним парком і популярним туристичним місцем. Вулкан має активний кратер Сантьяго з лавовим озером; його постійна дегазація може створювати небезпечні концентрації діоксиду сірки навіть без значного виверження.

Різні зміни поверхні

Дослідники використали дані супутника Sentinel-1, який спостерігає за вулканом приблизно раз на 12 днів. За допомогою інтерферометричного радара із синтезованою апертурою вони фіксували незначні зміни відстані між супутником і земною поверхнею. Метод дає змогу отримувати вимірювання крізь хмари, що особливо важливо для тропічних районів.

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На початку періоду спостережень ділянка в межах кальдери поступово опускалася, а згодом почала підніматися. Науковці вважають, що ця зміна може бути пов’язана зі змінами кількості магми під землею: надходження додаткової магми до резервуара може підвищувати тиск і спричиняти підняття поверхні. Водночас територія довкола активного кратера Сантьяго опускалася впродовж усього шестирічного періоду.

Складніша магматична система

Провідна авторка дослідження Ліззі Джонсон пояснила, що незалежне опускання поверхні біля Сантьяго може свідчити про зменшення кількості магми в іншому, мілкішому резервуарі. За оцінкою дослідників, глибше джерело може постачати магму до основного резервуара, тоді як резервуар ближче до кратера може її втрачати.

Результати опублікували в журналі Geophysical Research Letters. Дослідники не повідомляють про безпосередню небезпеку для мешканців поблизу Масая, однак вважають, що тривалі супутникові спостереження та моделювання допоможуть краще відстежувати активність вулкана й розпізнавати можливі ознаки посилення небезпеки.

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