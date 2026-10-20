Prezydent Francji Emmanuel Macron przeprowadził w Abu Zabi w ZEA rozmowy z prezydentem kraju, szejkiem Mohammedem bin Zajedem Al Nahajjanem. Strony omówiły energetykę, sztuczną inteligencję, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływ na bezpieczeństwo żeglugi morskiej i globalne dostawy energii, informuje The National.

Oficjalne spotkanie w Abu Zabi

Macron przybył do ZEA w ramach trzydniowego tournée po krajach Zatoki Perskiej. W Abu Zabi dla francuskiego prezydenta zorganizowano oficjalną ceremonię powitania.

W ceremonii uczestniczyli między innymi następca tronu Abu Zabi szejk Chalid bin Mohammed, zastępca przewodniczącego Dworu Prezydenckiego do spraw specjalnych szejk Hamdan bin Mohammed oraz doradca prezydenta ZEA szejk Mohammed bin Hamad.

Państwowa agencja informacyjna ZEA Wam podała, że kluczowymi tematami rozmów były wydarzenia na Bliskim Wschodzie oraz wysiłki na rzecz ograniczenia ich konsekwencji dla bezpieczeństwa morskiego i światowych dostaw energii.

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Bezpieczeństwo energetyczne i technologie

Przed wizytą w ZEA Macron spotkał się w Kuwejcie z emirem tego kraju, szejkiem Meshaalem. Podczas kuwejckiej części podróży zawarto szereg porozumień w dziedzinie obronności i sztucznej inteligencji.

W szczególności wiceprezes wykonawczy Airbus ds. sprzedaży Benoît de Saint-Exupéry oraz dyrektor wykonawczy Kuwejckiego Urzędu Inwestycyjnego szejk Saud Salem Abdulaziz Al Sabah podpisali umowę partnerską przewidującą odnowienie floty Kuwait Airways.

Według Pałacu Elizejskiego francuski prezydent ma również omówić z regionalnymi przywódcami przywrócenie stabilności i swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz. Rozmowy dotyczą ochrony i dywersyfikacji dostaw energii oraz tras ich transportu. Po ZEA Macron planował odwiedzić Bahrajn i Katar.

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