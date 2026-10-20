Макрон обговорив в Абу-Дабі енергетику та ШІ — The National

Президент Франції Еммануель Макрон провів в Абу-Дабі, ОАЕ, переговори з президентом країни шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном. Сторони обговорили енергетику, штучний інтелект, ситуацію на Близькому Сході та її вплив на безпеку морського судноплавства і глобальні постачання енергії, повідомляє The National.

Офіційна зустріч в Абу-Дабі

Макрон прибув до ОАЕ в межах триденного турне країнами Перської затоки. В Абу-Дабі для французького президента провели офіційну церемонію зустрічі.

У церемонії, зокрема, взяли участь кронпринц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед, заступник голови Президентського суду з особливих питань шейх Хамдан бін Мохамед і радник президента ОАЕ шейх Мохамед бін Хамад.

Державне інформаційне агентство ОАЕ Wam повідомило, що ключовими темами переговорів були події на Близькому Сході та зусилля зі стримування їхніх наслідків для морської безпеки й світових поставок енергії.

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Енергетична безпека і технології

Перед візитом до ОАЕ Макрон зустрівся в Кувейті з еміром країни шейхом Мешаалем. Під час кувейтської частини поїздки було укладено низку домовленостей у сферах оборони та штучного інтелекту.

Зокрема, виконавчий віцепрезидент Airbus із продажів Бенуа де Сен-Екзюпері та виконавчий директор Кувейтського інвестиційного органу шейх Сауд Салем Абдулазіз Аль Сабах підписали партнерську угоду, яка передбачає оновлення флоту Kuwait Airways.

За даними Єлисейського палацу, президент Франції також має обговорити з регіональними лідерами повернення стабільності та свободи навігації в Ормузькій протоці. Переговори стосуються захисту й диверсифікації енергопостачань та маршрутів їхнього транспортування. Після ОАЕ Макрон планував відвідати Бахрейн і Катар.

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