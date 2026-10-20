Косово може втратити понад 90 млн євро без виконання реформ — Balkan Insight

Косово може втратити понад 90 млн євро фінансування в межах Плану зростання Європейського Союзу, якщо до кінця грудня не виконає необхідні реформи. Про це заявив керівник переговорів Косова з ЄС Джетон Зульфай. Політична нестабільність у країні протягом двох років затримала ратифікацію угод, потрібних для початку імплементації реформ. Наразі Приштина отримала лише 61,8 млн євро попереднього фінансування, або 7% від загального обсягу коштів, передбачених для Косова, повідомляє Balkan Insight.

На початку місяця політичні сили Косова досягли домовленості, яка, як очікується, має відновити роботу парламенту після трьох виборів за два роки та суперечки щодо призначення президента. Водночас значний час було втрачено через політичне протистояння, виборчі кампанії та переговори після голосувань.

Закони для доступу до коштів

Парламент у п’ятницю після трьох невдалих спроб із незначною перевагою ухвалив закон про протидію відмиванню коштів. Це один із ключових актів у пакеті реформ, який має відкрити Косову шлях до приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA. За даними матеріалу, відсутність членства в SEPA коштувала громадянам Косова близько 55 млн євро щороку.

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До грудня парламенту ще належить ухвалити 16 законів. Зульфай визнав, що забезпечення голосів, зокрема за частину цих законопроєктів, залишається складним завданням. За його словами, на пакет реформ передбачено 131,4 млн євро фінансування в межах Плану зростання ЄС.

Запит на 142,6 млн євро

Після червневого дедлайну Косово в липні подало перший офіційний запит на виплату 142,6 млн євро. З цієї суми 66,3 млн євро країна запросила для прямого перерахування до казначейства, ще 76,3 млн євро — через Інвестиційну рамку для Західних Балкан. У заявці також ішлося про 35,3 млн євро позик та 40,9 млн євро безповоротної підтримки.

Єврокомісія підтвердила, що оцінює запит; уточнення сум очікується до кінця жовтня. Комісія перевіряє виконання кожної вимоги окремо, а обсяг виплат залежить від рівня виконання відповідних етапів. Для 23 із 64 етапів, первісно запланованих на 2025 рік, пільговий період завершився наприкінці червня 2026 року. Наступний термін звітування настане в січні 2027 року.

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