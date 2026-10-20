Kosowo może stracić ponad 90 mln euro finansowania w ramach Planu wzrostu Unii Europejskiej, jeśli do końca grudnia nie wdroży niezbędnych reform. Poinformował o tym główny negocjator Kosowa z UE Jeton Zulfaj. Niestabilność polityczna w kraju przez dwa lata opóźniała ratyfikację porozumień potrzebnych do rozpoczęcia wdrażania reform. Dotychczas Prisztina otrzymała jedynie 61,8 mln euro finansowania wstępnego, czyli 7% całkowitej puli środków przewidzianych dla Kosowa, informuje Balkan Insight.

Na początku miesiąca siły polityczne Kosowa osiągnęły porozumienie, które ma przywrócić pracę parlamentu po trzech wyborach w ciągu dwóch lat i sporze dotyczącym powołania prezydenta. Jednocześnie znaczna ilość czasu została stracona z powodu politycznej konfrontacji, kampanii wyborczych i negocjacji po głosowaniach.

Ustawy niezbędne do uzyskania dostępu do środków

W piątek, po trzech nieudanych próbach, parlament niewielką przewagą uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jest to jeden z kluczowych aktów w pakiecie reform, który ma otworzyć Kosowu drogę do przystąpienia do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro SEPA. Według materiału brak członkostwa w SEPA kosztował obywateli Kosowa około 55 mln euro rocznie.

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Do grudnia parlament musi jeszcze uchwalić 16 ustaw. Zulfaj przyznał, że zapewnienie głosów, w tym dla części tych projektów ustaw, pozostaje trudnym zadaniem. Jak powiedział, na pakiet reform przewidziano 131,4 mln euro finansowania w ramach unijnego Planu wzrostu.

Wniosek o 142,6 mln euro

Po czerwcowym terminie Kosowo w lipcu złożyło pierwszy oficjalny wniosek o wypłatę 142,6 mln euro. Z tej kwoty kraj wystąpił o 66,3 mln euro na bezpośredni transfer do skarbu państwa oraz o kolejne 76,3 mln euro za pośrednictwem Ram Inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich. We wniosku mowa była także o 35,3 mln euro pożyczek i 40,9 mln euro bezzwrotnego wsparcia.

Komisja Europejska potwierdziła, że ocenia wniosek; doprecyzowanie kwot jest oczekiwane do końca października. Komisja sprawdza spełnienie każdego wymogu oddzielnie, a wysokość wypłat zależy od stopnia realizacji odpowiednich etapów. W przypadku 23 z 64 etapów pierwotnie zaplanowanych na 2025 rok okres karencji zakończył się pod koniec czerwca 2026 roku. Kolejny termin sprawozdawczy przypadnie w styczniu 2027 roku.

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