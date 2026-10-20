如果科索沃未能在12月底前完成必要改革，可能会失去欧盟增长计划框架下超过9000万欧元的资金。科索沃首席欧盟谈判代表杰顿·祖尔法伊作出上述表示。该国持续两年的政治不稳定延误了启动改革实施所需协议的批准。迄今，普里什蒂纳仅获得6180万欧元预融资，即为科索沃预留资金总额的7%，Balkan Insight报道。

本月初，科索沃各政治力量达成协议，预计将在两年内举行三次选举以及围绕总统任命的争议后恢复议会运作。同时，由于政治对抗、竞选活动和投票后的谈判，已浪费了大量时间。

获得资金所需的法律

周五，在三次未获成功的尝试后，议会以微弱优势通过了反洗钱法。这是改革方案中的一项关键法案，将为科索沃加入单一欧元支付区SEPA铺平道路。根据该报道，未加入SEPA每年使科索沃公民损失约5500万欧元。

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议会在12月前还需通过16项法律。祖尔法伊承认，确保获得支持票，尤其是针对部分法案，仍是一项艰巨任务。他表示，欧盟增长计划为改革方案提供了1.314亿欧元资金。

申请1.426亿欧元

在6月截止日期后，科索沃于7月提交了首份关于支付1.426亿欧元的正式申请。其中，该国申请将6630万欧元直接转入国库，另有7630万欧元通过西巴尔干投资框架提供。申请中还涉及3530万欧元贷款及4090万欧元无偿支持。

欧盟委员会确认正在评估该申请；预计将在10月底前明确相关金额。委员会分别核查每项要求的完成情况，而支付金额取决于相关阶段的完成程度。在最初计划于2025年完成的64个阶段中，有23个阶段的宽限期于2026年6月底结束。下一个报告期限将在2027年1月到来。

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