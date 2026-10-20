Косово может потерять более 90 млн евро финансирования в рамках Плана роста Европейского Союза, если до конца декабря не выполнит необходимые реформы. Об этом заявил главный переговорщик Косова с ЕС Джетон Зульфай. Политическая нестабильность в стране на протяжении двух лет задержала ратификацию соглашений, необходимых для начала реализации реформ. На данный момент Приштина получила лишь 61,8 млн евро предварительного финансирования, или 7% от общего объёма средств, предусмотренных для Косова, сообщает Balkan Insight.

В начале месяца политические силы Косова достигли договорённости, которая, как ожидается, должна восстановить работу парламента после трёх выборов за два года и спора о назначении президента. В то же время значительное время было потеряно из-за политического противостояния, избирательных кампаний и переговоров после голосований.

Законы для доступа к средствам

В пятницу после трёх неудачных попыток парламент с небольшим перевесом принял закон о противодействии отмыванию средств. Это один из ключевых актов в пакете реформ, который должен открыть Косову путь к присоединению к Единой зоне платежей в евро SEPA. Согласно материалу, отсутствие членства в SEPA обходилось гражданам Косова примерно в 55 млн евро ежегодно.

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До декабря парламенту ещё предстоит принять 16 законов. Зульфай признал, что обеспечение голосов, в частности за часть этих законопроектов, остаётся сложной задачей. По его словам, на пакет реформ предусмотрено 131,4 млн евро финансирования в рамках Плана роста ЕС.

Запрос на 142,6 млн евро

После июньского дедлайна Косово в июле подало первый официальный запрос на выплату 142,6 млн евро. Из этой суммы страна запросила 66,3 млн евро для прямого перечисления в казначейство, ещё 76,3 млн евро — через Инвестиционную рамочную программу для Западных Балкан. В заявке также говорилось о 35,3 млн евро кредитов и 40,9 млн евро безвозвратной поддержки.

Еврокомиссия подтвердила, что оценивает запрос; уточнение сумм ожидается до конца октября. Комиссия проверяет выполнение каждого требования отдельно, а объём выплат зависит от уровня выполнения соответствующих этапов. Для 23 из 64 этапов, первоначально запланированных на 2025 год, льготный период завершился в конце июня 2026 года. Следующий срок отчётности наступит в январе 2027 года.

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