马克龙在阿布扎比讨论能源与人工智能——《The National》

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在阿联酋阿布扎比与该国总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行会谈。双方讨论了能源、人工智能、中东局势及其对海上航运安全和全球能源供应的影响，《The National》报道。

在阿布扎比举行的正式会晤

马克龙在对波斯湾国家进行为期三天访问期间抵达阿联酋。阿布扎比为这位法国总统举行了正式欢迎仪式。

参加仪式的人员包括阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德、总统府特别事务副主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德，以及阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德。

阿联酋国家通讯社Wam表示，会谈的关键议题是中东局势，以及为遏制其对海上安全和全球能源供应造成影响所作的努力。

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能源安全与技术

在访问阿联酋之前，马克龙在科威特会见了该国埃米尔谢赫米沙勒。在此次访问的科威特行程中，双方在国防和人工智能领域达成了多项协议。

其中，空中客车公司销售执行副总裁伯努瓦·德·圣埃克絮佩里与科威特投资局执行董事谢赫萨乌德·萨利姆·阿卜杜勒阿齐兹·萨巴赫签署了伙伴关系协议，其中规定更新科威特航空公司的机队。

据爱丽舍宫消息，法国总统还将与地区领导人讨论恢复霍尔木兹海峡的稳定和航行自由。会谈涉及保护和多元化能源供应及其运输路线。马克龙原计划在访问阿联酋后前往巴林和卡塔尔。

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