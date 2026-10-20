Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Абу-Даби, ОАЭ, переговоры с президентом страны шейхом Мохамедом бин Заидом Аль Нахаяном. Стороны обсудили энергетику, искусственный интеллект, ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на безопасность морского судоходства и глобальные поставки энергии, сообщает The National.

Официальная встреча в Абу-Даби

Макрон прибыл в ОАЭ в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива. В Абу-Даби для французского президента провели официальную церемонию встречи.

В церемонии, в частности, приняли участие наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед, заместитель председателя Президентского суда по особым вопросам шейх Хамдан бин Мохамед и советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад.

Государственное информационное агентство ОАЭ Wam сообщило, что ключевыми темами переговоров были события на Ближнем Востоке и усилия по сдерживанию их последствий для морской безопасности и мировых поставок энергии.

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Энергетическая безопасность и технологии

Перед визитом в ОАЭ Макрон встретился в Кувейте с эмиром страны шейхом Мешаалем. Во время кувейтской части поездки был заключен ряд договоренностей в сферах обороны и искусственного интеллекта.

В частности, исполнительный вице-президент Airbus по продажам Бенуа де Сен-Экзюпери и исполнительный директор Кувейтского инвестиционного управления шейх Сауд Салем Абдулазиз Аль Сабах подписали партнерское соглашение, предусматривающее обновление флота Kuwait Airways.

По данным Елисейского дворца, президент Франции также должен обсудить с региональными лидерами возвращение стабильности и свободы навигации в Ормузском проливе. Переговоры касаются защиты и диверсификации поставок энергии и маршрутов их транспортировки. После ОАЭ Макрон планировал посетить Бахрейн и Катар.

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