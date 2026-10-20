Япония предложила Филиппинам совместно провести саммит Азиатского сообщества нулевых выбросов, или AZEC, чтобы укрепить региональное сотрудничество в энергетике на фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке. Инициативу премьер-министр Японии Санаэ Такаити озвучила во время телефонного разговора с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

Энергетическая устойчивость региона

Разговор лидеров длился 20 минут. Такаити подчеркнула важность укрепления экономической и энергетической устойчивости через сотрудничество стран региона, сообщает Anadolu Agency.

Японский премьер-министр также заявила о готовности Токио сотрудничать с Манилой в преддверии саммитов, связанных с АСЕАН, которые запланированы на ноябрь. В этом году Филиппины председательствуют в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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Подготовка к встречам АСЕАН

Маркос приветствовал японское предложение и выразил готовность Манилы сотрудничать в подготовке будущих встреч. Стороны также обсудили двусторонние отношения и отметили прогресс в нескольких сферах после государственного визита Маркоса в Японию в мае. Лидеры договорились продолжать сотрудничество ради мира и стабильности в регионе.

Япония запустила инициативу AZEC в 2023 году. Она объединяет Японию, Австралию и девять стран Юго-Восточной Азии для привлечения инвестиций в чистую энергетику, технологического сотрудничества и поиска путей к нулевым выбросам при обеспечении надежного энергоснабжения.

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